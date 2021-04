La vague d’arrestations suite aux événements qui ont précédé l’élection présidentielle au Bénin fait croître les rumeurs dans le pays. L’ancien député de la 7ème législature et secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, Guy Mitokpè a réagi à la rumeur de sa supposée fuite. Sur sa page Facebook, ce lundi 19 avril 2021, Guy Mitokpè dit être présent sur le territoire national et rassure ses militants.

L’inquiétude a gagné le rang des militants de l’ancien parlementaire Guy Dossou Mitokpè qui ont cru qu’il avait décidé de fuir le pays. Le député fait savoir qu’il a la conscience tranquille et qu’il n’a rien fait pour être visé par la justice.

« Il se raconte depuis quelques heures que je serais en fuite parce que recherché par la police républicaine. Je voudrais rassurer tout le monde que je ne suis pas en fuite et que je ne me reproche absolument aucun comportement qui pourrait justifier une quelconque arrestation », a écrit le député sur sa page Facebook. « Merci pour tous vos sms et vos appels. Baba God est dans la barque », a-t-il ajouté.