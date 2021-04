Sortie première des élections professionnelles dernières, la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) projette une motion de grève. La centrale l’a fait savoir à l’occasion d’une séance tenue dans la cité d’Adjahouto dans la commune d’Allada dans le département de l’Atlantique. La grève va durer deux jours, soit du mercredi 21 au jeudi 22 avril prochain.

La confédération syndicale des travailleurs du Bénin entre en grève les 21 et 22 avril prochain. Cette confédération dit défendre les intérêts des travailleurs en exigeant de meilleures conditions de travail ainsi que la satisfaction totale de leurs revendications. « Nous avons décidé d’aller en mouvement, de nous lever dans tous les services, de nous réunir, de faire AG pour dire qu’on n’est pas content, de faire sit-in les matins pour dire on n’est pas content et de faire grève aussi. On va faire grève pour dire on n’est pas d’accord », a dit Kassa Mampo aux travailleurs.

Tout en rappelant que la liste des revendications a été adressée au ministre de la fonction publique, le secrétaire général de la CSTB a indiqué que « la confédération voudrait que les problèmes soient réglés pour que nous travaillions bien, pour que nous puissions nourrir nos familles, pour que nous puissions nourrir nos enfants, pour que nous puissions travailler normalement. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire grève à partir de la semaine prochaine ».