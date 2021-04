Dans une déclaration publiée sur son site officiel, l’ambassade des Etats-Unis au Bénin a exprimé sa déception d’apprendre que des centres de vote n’ont pas pu être ouverts le dimanche 11 avril 2021. Elle estime que malgré la volonté de certains citoyens de ne pas voter et bien que les forces de sécurité aient la responsabilité de garantir la sécurité publique « toute action par qui que ce soit perturbant le vote met à mal le processus démocratique ». L’ambassade apprécie par ailleurs le comportement des citoyens qui ont décidé d’aller accomplir leur devoir civique pacifiquement à l’occasion de cette élection.



Elle appelle toutes les parties à traiter tout grief à travers les procédures prévues par la Constitution et les lois du Bénin. La violence n’a rien à faire dans les sociétés démocratiques, a poursuivi la représentation diplomatique de l’Oncle Sam au Bénin. A l’endroit du candidat élu, l’ambassade l’encourage vivement à « tenir des consultations avec tous les acteurs concernés, y compris les candidats qui n’ont pas été qualifiés pour compétir et les citoyens ayant choisi de ne pas voter, afin de s’assurer que les élections futures soient compétitives et inclusives ».

Les USA appellent les“ autorités gouvernementales à respecter les libertés fondamentales “

En effet, les Etats-Unis disent être préoccupés par la compétitivité électorale et la baisse de la participation aux élections béninoises. Quant aux allégations d’arrestations à motivation politique, l’ambassade dit suivre de près celles-ci. Elle appelle les « autorités gouvernementales à respecter les libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression et de se réunir pacifiquement ; à garantir des procédures régulières et appliquer les lois du Bénin équitablement et dans la transparence ».