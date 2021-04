Les arrestations des personnalités, des citoyens et jeunes qui sont contre le mode de gouvernance du président de la République, Patrice Talon continuent de susciter des réactions. Dans un communiqué en date de ce vendredi 16 avril 2021, le parti Dynamique d’actions pour le développement (DAD) condamne les arrestations et enlèvements en république du Bénin. Cette formation politique estime que de manière pacifique le peuple souverain va renouer avec la paix, la cohésion sociale, l’unité nationale qui l’a toujours caractérisé dans la démocratie.

Dans son communiqué, le parti Dynamique d’actions pour le développement constate avec regret les moyens peu orthodoxes utilisés en République du Bénin dans l’arrestation et l’enlèvement des citoyens et personnalités. Il donne pour preuve le dernier cas en date du 15 avril 2021 du professeur Joël Aïvo. La formation politique dénonce «avec la dernière rigueur » cette arrestation car «ce mode opératoire d’interpellation des citoyens crée de la psychose au sein de la population et elle s’interroge si le Bénin est toujours un pays de démocratie ».

Le Bénin court le risque de l’isolement …

Le parti demande aux autorités en charge de la gestion du pays «de ne pas vider le peu d’essence et de quintessence qui reste à notre démocratie, l’état de droit et les libertés fondamentales ». Car, avec ces agissements, le Bénin court le risque de l’isolement avec la communauté internationale. Le parti DAD est convaincu que c’est dans la contradiction des idées que jaillit la lumière et qu’aucun régime démocratique ne doit se soustraire de ce principe. C’est pourquoi, il invite les autorités «à savoir raison garder dans l’utilisation du terme “terrorisme” pour accuser les opposants politiques qui ne demandent que la démocratie et l’État de droit ».

Les assises nationales

Cette formation politique indique que les autorités doivent comprendre que les frustrations s’accumulent et vont grandissant au sein de la population du fait que tous ceux qui ont une vision contraire de la gouvernance du régime de la rupture sont systématiquement réprimandés. Et cela ne permet pas de décrisper la situation socio-politique tendue. Elle interpelle et met les autorités devant leurs responsabilités en premier rang le président Patrice Talon afin que les filles et les fils de ce pays retrouvent leur stabilité sociale, leur cohésion et leur vivre ensemble pour ne pas compromettre les chances du développement. Le Parti pense que la seule porte de sortie pour panser la fracture socio-politique du pays reste les assises nationales pour trouver des consensus autour des sujets qui fâchent.