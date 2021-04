Demain dimanche 11 avril, les béninois iront aux urnes pour élire leur prochain président ou renouveler leur confiance à l’actuel chef de l’Etat Patrice Talon, candidat à sa propre succession. Il y a eu ces derniers jours des manifestations parfois violentes dans certaines localités du pays pour protester contre le prolongement du mandat de l’ex magnat du coton et dénoncer un jeu démocratique pas assez ouvert.

“Veiller à ce que le scrutin se déroule de manière transparente, crédible et pacifique “

L’Organisation des Nations Unies observe la situation au Bénin. Le secrétaire général Antonio Guterres, par la voix de son porte-parole adjoint Farhan Haq, appelle « toutes les parties prenantes nationales à veiller à ce que le scrutin se déroule de manière transparente, crédible et pacifique ». L’ONU est toujours disposée à accompagner le Bénin dans ses efforts visant à consolider les acquis démocratiques et la cohésion sociale, rappelle-t-il.

L’organisation internationale invite par ailleurs les « dirigeants politiques, les partis politiques et leurs sympathisants à résoudre tout différend pouvant découler du processus électoral par le dialogue pacifique et des moyens légaux ». Rappelons que Patrice Talon et sa colistière Mariama Talata seront face aux duos (Corentin Kohoué- Irénée Agossa et Alassane Soumanou Djemba- Paul Hounkpè). Au Tchad aussi , demain dimanche, c’est jour d’élection présidentielle. L’Onu formule les mêmes recommandations aux tchadiens.