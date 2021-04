La ville de Parakou n’est pas restée en marge des manifestations d’humeur qui ont été enregistrées mardi 06 avril à travers tout le pays. Des routes barrées, des pneus incendiés, des véhicules brûlés, des maisons saccagées et détruites, c’est le malheureux bilan qui résulte des échauffourées nées de la crise politique qui secoue le Bénin. La radio locale Urban FM de Parakou n’a pas été épargnée. Son promoteur s’insurge.

Tout a été vandalisé fait constater Angelo Ahouanmagnan, l’un des promoteurs de la radio commerciale Urban FM sise dans la ville de Parakou. Studios, régie, bureaux et l’ensemble du matériel technique et informatique ont été pris d’assaut et détruits, fait savoir le promoteur. « Ces incidents viennent d’annihiler plusieurs années d’investissements et de labeur que constitue pour moi et mes associés, Urban Fm », a-t-il précisé.

Cependant, les dirigeants de la station de radio ont entamé des actions judiciaires contre les auteurs de cette forfaiture. « J’ai instruit nos collaborateurs surplace aux fins de demander un constat d’huissier pour qu’on dépose plainte contre X auprès du Procureur du Tribunal de 1ère Instance de Parakou », dit-il. Peu importe les divergences, les édifices privés ou publics doivent être protégés, rappelle Angelo Ahouanmagnan.

Tout en appelant à l’esprit républicain, à la fraternité et à la cohésion nationale, il déplore les actes d’incivisme enregistrés dans la cité des kobourou et nuance. « Urban FM est une radio commerciale qui émet à Parakou depuis près de 20 ans. Ce n’est pas un organe de Parti politique », fait-il remarquer.