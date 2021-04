Le monde du showbiz béninois connaissait ce samedi l’un des clashs entre artistes qui lui était familier. Shamir MG et Fanny Senan, ne se sont pas faits de cadeau, ce samedi sur la page Facebook de Shamir MG. L’artiste avait sur le réseau à Zuckerberg, fait une publication qui descendait en flèche Egounlety Oluwatobi Romuald, mieux connu sous le nom de ‘’Adinon’’. Shamir en légende d’extraits de ‘’Messenger’’ le dernier opus du rappeur sorti en feat avec Fanny Senan, avait eu pour Adinon, des mots très durs. Des mots que Fanny n’a pas acceptés.

Quand Shamir se lâche sur Adinon

Sur Facebook, Shamir MG écrivait que ‘’Messenger’’ le dernier né du rappeur béninois Adinon, un single sorti en association avec Fanny Senan, était un « son nul » et « mal mixé ». Et l’artiste d’ajouter qu’il n’en revenait pas que la critique populaire ait pu à le comparer à ‘’Adinon’’ . « Si c’est pas la go ( Fanny Senan ndlr) qui apporte un peu de douceur, vous même regardez comment le son est nul. Un mix préhistorique, (…). L’extrait m’a même donné mal à la tête tellement c’est mal mixé » écrivait en substance Shamir MG.

Approché par la rédaction de La Nouvelle Tribune sur les mots assez durs prononcés à propos d’un confrère, Shamir MG n’avait fait qu’enfoncer le clou. « Sa musique est dépassée. Son talent aujourd’hui se résume à attaquer ses collègues sur les réseaux pour exister mais quand il sort un son même ses abonnés ne partagent pas tellement c’est pourri. Je n’arrive pas non plus à concevoir qu’un père de famille se dépigmente de la sorte ».

Et se confronte à Fanny Senan

Des mots qui bien entendu n’ont pas plus à celle qui avait posé en duo avec Adinon sur ‘’Messenger’’. Sur la page Facebook de Shamir, la chanteuse avait fait savoir qu’elle était fière de son duo avec le rappeur et qu’à choisir entre lui et Adinon, elle préférait de loin, celui que les fans appelait le ‘’Tirailleur’’. « Mir Sha(Shamir ndlr) excuses moi mais tout le monde connaît Adinon. Il a eu fait ses preuves et toi ? Si on me dit de choisir entre vous ‘’2’’, c’est lui rien à dire. Si tu n’aimes pas, tu ne commentes pas. C’est enfantin ce que tu écris ».

Une sortie à laquelle Shamir a répondu. « Senan Fanny Hounguia si tu as chanté avec le dépigmenté qui crie dans micro là c’est éliminatoire pour moi. Même si on me paye de l’argent je ne peux jamais faire featuring avec toi. Toi et moi, On ne navigue pas dans les mêmes univers musicaux. Bon courage et bon succès à toi ».

Qui est Shamir MG…

Après la sortie de son 1er album ‘’TRANSITION’’ en 2016 sur lequel on note la présence de Kiff No Beat et Blaaz, Shamir MG revient s’installer au Benin en 2018 où il révèle Crisba au public béninois avec le clip de Bia Vivi Hou Coca. L’année suivante, il reçoit les prix du “Meilleur clip” et “Meilleure réalisation” pour le clip de son morceau “Rien A Me Dire“.

Rappeur et chanteur polyvalent, Shamir MG prépare actuellement son 2 ème album qui comporte des featurings avec Pamchito DJ, Siano Babassa, Petit Miguelito, Kemtaan et d’autres noms surprises. Vivement la sortie de ce nouvel album qui promet d’être « très fort » connaissant l’artiste et au vu des noms cités plus haut.