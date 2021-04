Le Nigéria se classe au premier rang des principaux pays commerçants de Bitcoin en Afrique en termes de volume de monnaie échangé. Il est suivi du Kenya, du Ghana et de l’Afrique du Sud. Au cours du premier trimestre, entre janvier et mars, le Nigéria a affiché une valeur de ”Trading Bitcoin” d’une valeur de 99,1 millions de dollars. Cependant, plus le volume des échanges augmentaient, plus de nigérians envoyaient à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) des plaintes sur des investissements frauduleux. Du coup l’Agence gouvernementale nigériane a lancé une alerte.

Faire des transactions avec Bitcoin, un bon moyen de perdre de l’argent

L’engouement pour la cryptomonnaie et notamment pour le bitcoin, est de plus en plus grand. De plus en plus de personnes voient en cette nouvelle forme de « monnaie », une opportunité pour commercer et faire des transactions financières autrement. Seulement, le secteur est très peu régulé avec très peu de recours pour les personnes qui se sentent lésés. Et c’est justement dans cette optique que l’ECC, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers, lançait récemment émettait « notice rouge », un avertissement, sur les investissements dans la cryptomonnaie.

Selon un rapport de la Commission, le rythme auquel les Nigérians victimes d’escroquerie, envoyaient à l’agence des pétitions sur « des investissements frauduleux », montrait bien la non fiabilité du système. Pour le porte-parole de l’ECC, Wilson Uwujaren, les escroqueries cryptographiques avaient continué et même proliférer « malgré les interventions de la loi et la sensibilisation du public ». En attendant, Wilson Uwujaren, ne saurait trop conseiller à ses concitoyens de se méfier des investissements qui promettent des rendements élevés avec peu de risques.

En 2017, le Nigéria a émis une réglementation qui interdit aux institutions financières du pays de négocier des cryptomonnaies ou de faciliter les paiements pour les échanges dans ce sens. De fait pour Godwin Emefiele, gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, « la cryptomonnaie n’a pas sa place » dans le système monétaire nigérian et « ce type de transactions ne doivent pas être effectuées via le système bancaire nigérian ».