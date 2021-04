L’insécurité au Burkina Faso devient de plus en plus préoccupante. En effet, des hommes armés ont tendu une embuscade et ont kidnappé quatre personnes. Parmi celles-ci, figure un Burkinabé, employé d’une ONG et 3 ressortissants étrangers. L’information a été confirmée par des sources sécuritaires qui ont souligné que les étrangers enlevés sont un Irlandais et deux Espagnols « tous des journalistes-formateurs travaillant pour le compte d’une ONG qui œuvre pour la protection de l’environnement ».

Les victimes se trouvaient dans une patrouille anti-braconnage

L’attaque n’a pas été revendiquée. Elle a eu lieu hier lundi 26 avril 2021 sur l’axe « Fada N’Gourma-Pama » et a fait trois blessés, selon les informations d’un média français. Les victimes de l’attaque se trouvaient dans une patrouille anti-braconnage. Par ailleurs, les sources sécuritaires ont indiqué que : « Selon les rescapés, deux d’entre eux (expatriés) ont été blessés lors de l’attaque. Les recherches sont toujours en cours » en vue de retrouver les personnes disparues. Notons que les auteurs de l’attaque ont agi en pleine journée. Ils étaient à bord de deux pick-up et d’au moins dix motos.

A l’issue de l’attaque, ils ont emporté un drone, deux pick-up, des armes ainsi que du matériel. En outre, suite à l’enlèvement de l’Irlandais, son pays a réagi. Il a en effet fait savoir à travers sa diplomatie qu’il collabore avec « des partenaires internationaux à propos de la situation sur le terrain ».