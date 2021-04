C’est un secret de polichinelle. Le Professeur Joël Aivo n’est plus libre de ses mouvements. L’opposant au régime de Patrice Talon et candidat recalé à la présidentielle du 11 avril dernier a été arrêté hier jeudi 15 avril 2021 à Abomey-Calavi (ville du sud du pays). Il est actuellement en détention provisoire. On lui reprocherait des faits d’atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux. L’arrestation de l’universitaire arrive après celle de Reckya Madougou. Joël Aivo était d’ailleurs avec la candidate recalée à la présidentielle du dimanche dernier quand elle a été arrêtée par les forces de l’ordre en début du mois dernier.

L’opposition est considérée au Bénin comme « une figure criminelle de la vie politique »

Plusieurs autres opposants au régime Talon, notamment Alexandre Hountondji et Joseph Tamegnon sont également sous les verrous depuis quelques semaines. Cette situation qui prévaut au Bénin n’enchante guère le fondateur de l’Africajom Center, un groupe de réflexion d’Afrique de l’Ouest basé au Sénégal. Pour Alioune Tine qui intervenait sur la radio française RFI, ce qui se passe au Bénin est « vraiment scandaleux ». Il se demande ce que Joël Aivo a fait pour mériter ce qui lui arrive. « Quant à Mme Madougou, traitée de terroriste, c’est incroyable » s’étonne M Tine pour qui l’opposition est désormais considérée au Bénin comme « une figure criminelle de la vie politique ». «Ce qui se passe au Bénin est hallucinant …» estime t-il.

Considérés comme des terroristes

Il y a selon lui, « une justice pénale qui dit que les opposants qui ne sont pas avec Talon, c’est des terroristes. C’est des trafiquants de drogue, ( le cas d’Ajavon) ou tout simplement c’est des criminels » accuse le fondateur de l’Africajom Center. Ces faits attestent d’un déclin de la démocratie au Bénin soutient par ailleurs Alioune Tine qui appelle au nom de son groupe de réflexion, à la libération de ces personnes arrêtées. Il demande aussi à ce qu’on autorise les opposants en exil à rentrer au pays.

Le « développement du Bénin ne dépend pas de ceux qui nous regardent de loin »

Hier jeudi, alors qu’il s’exprimait dans sa résidence privée juste après la validation des résultats provisoires du scrutin de dimanche par la Cour constitutionnelle, Patrice Talon disait que le « développement du Bénin ne dépend pas de ceux qui nous regardent de loin ». « Ceux qui ne comprennent rien à ce que nous faisons ». Une façon pour lui, de tacler ceux qui émettent un jugement sur ce qui se passe au Bénin depuis l’extérieur.