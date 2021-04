Claire Bahi, L’ancienne star du coupé décalé devenue chantre de Dieu est une fois encore revenue dans une interview sur sa relation avec le regretté DJ Arafat. Celle qui s’est désormais reconvertie dans les chansons de Dieu et dans le business a confié à la chaîne YouTube « I love Coupé décalé » tout l’amour qu’elle avait pour DJ Arafat.

Avant l’accident qui a conduit à la mort de l’artiste, Claire Bahi affirme avoir été un peu superficielle et agitée dans sa vie de tous les jours. Elle affirme qu’elle était très liée à l’artiste au point où certains pensent même qu’elle sortait avec lui. « Pour moi c’était un frère, un ami, une idole…. beaucoup disaient : elle sort avec lui… ça me dérangeait pas, c’est quelqu’un que j’ai beaucoup aimé, quand tu le connais, tu ne peux que l’aimer. C’est quelqu’un qui avait beaucoup la rage pour le travail… moi je m’inspirais beaucoup de lui… je comptais sur lui, aujourd’hui j’ai appris qu’il faut compter sur Dieu… Normalement la mort d’Arafat devrait servir de leçon à beaucoup de personnes surtout la jeunesse… » a-t-elle affirmant appelant les jeunes à donner leurs vies à Dieu.

Elle rappelle qu’elle était chrétienne depuis belle lurette. Elle ne se vante pas de servir aujourd’hui Dieu et affirme qu’il s’agit d’un long processus et non d’une décision brusque. Elle rappelle que DJ Arafat et elle avaient fixé son concert (ndlr celui de Claire Bahi) au 30 août… date des funérailles du chanteur. Un événement qui l’a visiblement traumatisée.