Lors de son passage à Abidjan (Côte d’Ivoire) , Claudy Siar a participé à l’émission LIFE TALK de la chaîne Life TV le 27 avril dernier. L’animateur de “Couleurs Tropicales“ sur RFI a notamment parlé de ses relations amicales avec le président béninois. « Le seul président africain dont je suis l’ami c’est Patrice Talon parce que j’ai connu sa femme Claudine Talon, avant, et puis lui, après. Il était chef d’entreprises. C’est un homme d’affaires et très proche de la culture. C’est comme ça qu’on s’est connus. Et on est restés amis » a raconté Claudy Siar.

“J’accepte mes amitiés mais je ne transige pas sur la dignité humaine “

Le deuxième président dont il dit être proche, c’est l’ancien chef de l’Etat haïtien Michel Martelly qui est chanteur. Selon ses dires, son frère a été son éditeur à la sortie de ses disques en France. Ensuite Martelly est devenu président. Malgré cela les liens d’amitié sont toujours restés, assure l’animateur de l’émission Couleurs Tropicales sur RFI.

L’homme indique par ailleurs que bien qu’il accepte ses amitiés, il ne transige pas sur la dignité humaine. Il en veut pour preuve sa vidéo du 15 novembre 2017 dans laquelle il indexe tous les chefs d’Etat « au regard de ce que l’on inflige à une frange de la jeunesse qui souhaite partir pour une vie meilleure ».