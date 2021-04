Invité au sommet virtuel pour le climat, le président gabonais Ali Bongo a tenu à faire passer un message sur la situation en Afrique. Pour lui le continent attend beaucoup de ce sommet, vu qu’il est durement touché par les changements climatiques. Pour rappel, victime d’un AVC il y a quelques années, le président gabonais a repris depuis quelque temps ses fonctions comme il l’a affirmé dans une récente interview.

Message d’Ali Bongo sur le sommet pour le Climat

J’ai participé ce jour au Sommet pour le climat organisé par les Etats-Unis. Je remercie le Président Joe Biden de m’y avoir invité et de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer. L’Afrique, durement frappée par le réchauffement climatique, attend beaucoup de ce sommet.Il faut agir avec plus de vigueur au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donner au pays du Sud les moyens d’adapter leurs économies pour relever le défi, décisif pour l’avenir de notre planète et de notre humanité.La lutte contre le changement climatique doit être une opportunité de développement, un moteur de croissance, y compris pour l’Afrique.