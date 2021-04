Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a signé le 14 avril dernier deux Actes Additionnels portant respectivement nomination des membres de la commission de l’UEMOA et du président de la commission. On connaît désormais l’identité de ces nouveaux membres et leur président. Il s’agit du béninois Jonas Gbian, du togolais Kako Nubukpo, du malien Lassine Bouare, du sénégalais Abdoulaye Diop, du burkinabé Filiga Michel Sawadogo, de l’Ivoirien Paul Koffi Koffi, du Nigérien Mahamadou Gado et du Bissau-guinéen Mamadù Serifo Jaquite.

Il était déjà nommé en 2017

Le commissaire sénégalais Abdoulaye Diop a été désigné comme président de la Commission conformément au second acte additionnel signé par le président en exercice de l’UEMOA Roch Marc Christian Kaboré. Rappelons que représentant du Bénin Jonas Gbian a été ministre de l’économie et des finances du Bénin en 2012, dans le gouvernement de Boni Yayi. Il avait déjà été nommé en 2017 à la commission de l’Uemoa, sur proposition du gouvernement actuel.

Lui et ses collègues attendront le début du mois prochain pour entrer en fonction. L’UEMOA est une organisation ouest-africaine créée le 10 janvier 1994 et qui a comme mission la réalisation de l’intégration économique des États membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé.