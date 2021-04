L’annonce de la libération de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, détenu plusieurs années à la Haye suite au procès des violences électorales en Côte d’Ivoire fait de nombreux heureux. Autre bonne nouvelle pour l’ancien président, l’annonce de son successeur, Alassane Ouattara qui a informé qu’il pourrait bénéficier des avantages dus aux anciens présidents.

Mais pour son parti, son retour et celui de Blé Goudé permettrait de concrétiser le début de la réconciliation tant attendue dans le pays : “leur retour imminent au pays marquent un pas important vers la réconciliation et la Paix en Côte d’Ivoire” peut-on lire dans un communiqué rendu public par les autorités du parti. Le FPI profite de l’occasion pour annoncer le retour prochain d’autres exilés proches de l’ancien président. Lire ci-dessous le communiqué.

Communiqué du FPI

L’acquittement définitif du Président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé Goudé, prononcé par la chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale le 31 mars 2021, et leur retour imminent au pays marquent un pas important vers la réconciliation et la Paix en Côte d’Ivoire. Ce mouvement de réconciliation nationale a besoin de l’adhésion de tout le monde.

Pour témoigner de son engagement total à cette dynamique de réconciliation nationale, la direction du Parti, en accord avec la coordination du FPI en exil, encourage le retour au pays des militants et sympathisants du Parti ainsi que ceux des partis alliés encore en exil. Ce mouvement de retour se déroulera progressivement suivant la procédure de rapatriement volontaire du HCR.

Aussi, ai-je le plaisir d’informer les militantes et les militants du FPI et ceux des partis alliés, la communauté nationale et internationale du retour d’exil des camarades, grands militants et résistants, dont les noms suivent :

Justin Katinan KONE

Adia Damana Pikass

Tahi Zué Etienne

Jeannette KOUDOU

Véhi Tokpa

Innocent Kouabena ABOUO

Le retour des camarades est organisé par le HCR dans le cadre de l’accord tripartite entre le Gouvernement ivoirien, le Gouvernement ghanéen et le HCR. Compte tenu de la fermeture des frontières terrestres, leur retour se fera par vol Emirat n° EK 787 qui atterrira à l’aéroport Félix Houphouët Boigny le vendredi 30 Avril à 13h50. La direction du Parti invite les militantes et les militants à réserver un accueil chaleureux et militant aux camarades qui regagnent le pays après 10 ans d’exil au cours desquels ils ont mené, en synergie avec le Parti, le difficile combat pour la libération du Président Laurent GBAGBO. Ils viennent pour participer à l’organisation de son retour.

Fait à Abidjan, le 27 avril 2021

Pour le FPI

Dr Assoa ADOU

Secrétaire Général