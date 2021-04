La question relative au vaccin contre le covid-19 continue de défrayer la chronique. En effet, dans un document qui a été rendu public, la fondation de Mohamed « Mo » Ibrahim, le philanthrope de renommée internationale a plaidé pour la disponibilité du vaccin dans les pays de l’Afrique. Pour l’organisation du milliardaire anglo-soudanais, l’accès au vaccin par tous est gage d’une sécurité mondiale. Il estime que les pays développés ont intérêt à faire de leur mieux pour que ceux moins développés reçoivent les doses nécessaires.

“Un enjeu mondial…”

« Nous savons tous que si le virus n’est pas efficacement éliminé partout, il continuera à se propager et à muter. La garantie d’un accès égal et équitable aux vaccins n’est pas seulement une question de justice, et encore moins un acte de charité. C’est bien un enjeu de sécurité mondiale, et donc une question d’intérêts partagés. », a martelé le document rendu public par la fondation. Quelques approches de solutions ont été également proposées par la fondation pour arriver à atteindre l’objectif.

“Accélérer l’acheminement des vaccins”

« Relever un tel défi appelle des efforts immédiats et concertés. Il faut accélérer l’acheminement des vaccins en Afrique, débloquer des ressources financières additionnelles pour les pays qui en ont le plus besoin et commencer dès maintenant à renforcer sur le continent les systèmes de santé publique et les capacités locales de production de doses de vaccins. », indique document. Notons que la Fondation recommande aux pays africains de penser à la production du vaccin sur leur territoire.