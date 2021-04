Le monde fait toujours face à la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19). Pour lutter contre la maladie au niveau de la population, beaucoup de pays se sont lancés dans des commandes massives de vaccins mis au point par des laboratoires pharmaceutiques. A ce moyen, qui jusque-là était unique contre la covid-19, un autre pourrait bientôt être disponible avant la fin de cette année.

Un test en trois phases

Il s’agit en effet d’une pilule conçue par la société Pfizer, qui lutte contre les formes graves du coronavirus. Dans le corps d’un patient, elle a pour but d’empêcher la mutation de la covid-19. Nommée PF-07321332, la pilule en question est un antiviral qui est actuellement en phase de test 1 dans les laboratoires Pfizer à Bruxelles et aux Etats-Unis. Par ailleurs, le test se réalise sur un effectif de soixante volontaires et se fera en trois phases. Selon le média anglais Telegraph, la durée du processus est de 145 jours. Il prévoie également 28 jours supplémentaires en ce qui concerne le « dépistage et le dosage ».

« Une thérapie orale potentielle »

Notons que le traitement à base de PF-07321332 consiste à prendre par voie orale la molécule, lorsque le patient est testé positif au coronavirus. Dans un communiqué publié au cours du mois de mars dernier, le directeur scientifique et président de la recherche mondiale, du développement et médical de Pfizer, Mikael Dolsten a indiqué : « Nous avons conçu PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite au premier signe d’infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs ».