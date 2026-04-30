Cancers ORL: des scientifiques mettent au point un chewing-gum pour réduire les risques

Le 29 avril 2026, le médecin Vincent Valinducq a présenté sur la chaîne TF1, une innovation issue de travaux menés par la faculté de médecine dentaire de l’université de Pennsylvanie. Les chercheurs impliqués dans cette étude ont effectivement mis au point un chewing-gum expérimental capable de cibler certains micro-organismes favorisant l’apparition des cancers ORL.

Ce dispositif, aussi insolite soit-il, repose sur une composition soigneusement pensée. La gomme du chewing-gum contient un extrait de haricot lablab, utilisé pour capter le papillomavirus. Il intègre aussi une peptide aux propriétés antibactériennes. L’objectif de cette gomme à mâcher est de réduire la présence de virus et de bactéries impliqués dans le développement ou l’aggravation de certaines pathologies buccales.

Un chewing-gum pour tout changer ?

Pour parvenir à un résultat fiable, les chercheurs ont testé le produit dans deux environnements spécifiques. Lors du premier test, le chewing-gum a été placé en contact avec de la salive provenant de patients atteints de cancers ORL. Lors du second test, le chewing-gum a été utilisé avec une solution de rinçage.

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Les observations font état d’une baisse de 93% du taux de papillomavirus dans le premier cas, et de 80% dans le second. En outre, les chercheurs indiquent également une réduction de plus de 99% des bactéries considérées comme nocives dans la cavité buccale. Ces données, aussi intéressantes soient-elles, sont toutefois à nuancer. En effet, elles proviennent d’études réalisées à faible échelle, en laboratoire.

Près de 900 000 personnes déclarées malades, chaque année

Dans le monde, on estime que 890 000 nouveaux cas de cancers ORL sont décelés par an. Les hommes sont les plus touchés (4 à 9 fois plus impactés), avec un taux de mortalité oscillant entre 30 et 40 % selon les études. Cette innovation pourrait, à terme, venir compléter les traitements existants, même si la méthode la plus simple pour limiter les risques associés à la maladie restent la prévention et le dépistage.