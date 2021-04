La pandémie du coronavirus n’a pas encore fini de révéler les talents. Que ce soit dans le monde de la santé ou artistique, les gens réfléchissent chaque jour afin d’apporter des solutions pour arrêter l’expansion du virus. Pour d’autres, au-delà de la capacité du masque anti-covid à protéger contre le virus, il doit être ergonomique et luxueux. Ainsi, après les masques en or, nous venons d’avoir un masque du futur qui est en même temps un casque audio. C’est une œuvre de l’artiste Will.i.am qui a voulu lancer son propre masque.

Ce masque à la pointe de la technologie baptisé “Xupermask” permet également d’écouter de la musique. Il a été conçu en collaboration avec le fabricant Honeywel et Jose Fernandez, un célèbre costumier. D’après le communiqué du fabriquant, le masque est équipé de trois ventilateurs à double vitesse, et d’un système de filtration d’air à haute efficacité. Il est également doté des écouteurs antibruit, un microphone, des lumières LED, et a la capacité de se connecter en Bluetooth. Le produit sera disponible sur le marché dès ce jeudi 8 avril, au prix de 299 dollars.

Inspirer les innovateurs noirs

D’après Will.i.am lui-même qui s’est confié au Hollywood Reporter, l’idée du masque lui était venue en 2020 lorsqu’il était sur le point de prendre un vol. « J’ai eu envie de faire un masque pour les voyageurs, […] parce que les masques n’ont jamais été conçus pour une utilisation quotidienne, pour que les gens puissent interagir avec la technologie, les écouteurs et les téléphones. Les gens enlèvent leur masque et les écouteurs tombent » a-t-il raconté. Will.i.am espère avec cette innovation, montrer l’exemple à d’autres innovateurs noirs, et les inspirer à lancer leurs propres produits.