Un nouveau morceau pour les mélomanes béninois. Le slameur Sergent Markus et Ifè l’artiste ont sorti un morceau tonifiant au goût d’espoir. « Crois en toi », c’est le titre de cet opus qui est une exhortation à œuvrer par soi-même afin de toucher les étoiles. Les deux artistes appellent leurs fans à se surpasser.

« Crois en toi » est un morceau évocateur, un titre d’espérance qui appelle à la détermination et à la confiance en soi. L’œuvre est la matérialisation de l’effort d’Ifè l’artiste, chanteur et plasticien inscrits aux Beaux-Arts et demi-finaliste de l’édition 2020 de The Voice France et de Sergent Markus, slameur et poète. Le morceau démarre par des mots de motivation.

« Relève la tête et marche droit tes genoux ne peuvent fléchir. Maintenant que ton histoire s’écrit, rappelles-toi que tu dois dans cette vie toujours assumer d’être artiste. Je crois en moi dur comme fer, oui frère, c’est ma plus grande prière », ce sont là quelques phrases du morceau « Crois-en toi » pour lequel les deux ambassadeurs béninois exhortent les mélomanes à croire en eux quoi qu’il arrive, rechercher la force au fonds de leur tripe.