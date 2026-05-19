Bénin : Un homme meurt après s'être jeté dans un puits à Klouékanmè

Un homme a trouvé la mort le 18 mai 2026 à Djotto centre, dans la commune de Klouékanmè, département du Couffo, après s’être précipité dans un puits à la suite d’une dispute avec son épouse. Le drame s’est produit dans le quartier Gnondjihoué. D’après les informations recueillies par Fraternité Midi Magazine, une violente querelle aurait éclaté au domicile du couple avant que l’homme ne quitte les lieux. Il se serait alors dirigé vers un puits à proximité de la maison, dans lequel il s’est jeté.

Les habitants du quartier, alertés par la situation, ont réagi rapidement, sans toutefois parvenir à le sortir vivant de l’eau. Les circonstances exactes ayant conduit à ce geste restent à établir. Les forces de sécurité et les autorités de la commune se sont déplacées sur le site pour effectuer les constatations réglementaires et coordonner la récupération du corps.

Le chef d’arrondissement de Djotto s’est également rendu sur place ; sa réaction doit être relayée dans les prochaines éditions de Fraternité Midi Magazine. Le drame a provoqué une forte émotion dans la localité. Selon des témoignages rapportés par le média, la victime était décrite par son entourage comme un homme discret, peu enclin aux conflits.