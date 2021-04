En voulant saluer la mémoire du regretté DMX, le rappeur The Game a appuyé là où ça fait mal et a reçu en retour des réponses cinglantes. En un tweet, il a provoqué la colère des fans de DMX, même s’il partait d’une bonne intention. « Les n***** doivent mourir pour avoir de l’amour. Si je ne peux pas le sentir quand je suis encore là, alors gardez-le. ».

Une déclaration qui a immédiatement fait réagir les fans pour qui, DMX a déjà eu suffisamment d’amour de son vivant. Certains ont même affirmé qu’il ne devrait pas prendre son cas pour des généralités, raillant ses performances qu’ils jugent bien inférieures à celles de DMX. “Il a toujours eu de l’amour … nous ne vous aimons tout simplement pas, donc personne ne vous montre d’amour” a réagi un internaute. “Quoi ??? dmx a eu deux albums de platine en un an. Fait ses débuts no. 1 sur ses 5 premiers albums. Était dans les films. Et tant d’exploit. Qui n’aimait pas dmx? Ce n’est pas comme s’il était nipsy ou quelqu’un d’autre. Parfois, il suffit d’arrêter de dire de la merde pour avoir de l’influence.” lui a retorqué un autre.