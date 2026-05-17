Shaquille O'Neal décroche son master à LSU à 54 ans, vingt-six ans après sa licence

Shaquille O’Neal a reçu samedi 16 mai 2026 son Master of Liberal Arts à la Louisiana State University (LSU), lors de la cérémonie de remise de diplômes organisée au Pete Maravich Assembly Center de Baton Rouge. La légende de la NBA a traversé la scène aux côtés des autres diplômés de la promotion, sous les couleurs violettes et or de l’établissement où il a construit sa réputation sportive.

Le diplôme, délivré par la Faculté des Humanités et Sciences Sociales de LSU, marque une deuxième étape académique pour O’Neal dans la même université. Il y avait obtenu sa licence en décembre 2000, soit huit ans après avoir quitté le campus pour se présenter à la Draft NBA de 1992, où il avait été sélectionné en premier choix par le Magic d’Orlando. Sa mère lui avait alors fait promettre de terminer ses études, promesse qu’il avait honorée en cours de carrière professionnelle.

Le stade comme salle de cours

La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte même où O’Neal a disputé ses matchs universitaires entre 1989 et 1992. Le bâtiment porte aujourd’hui plusieurs traces de son passage : son numéro est retiré dans les hauteurs de la salle, une statue à son effigie se dresse à l’extérieur depuis septembre 2011, et une bannière rappelle le titre de Joueur de l’année de l’Associated Press qu’il a remporté en 1991. La nuit suivant l’obtention de sa licence, il était devenu le quatrième joueur de l’histoire de LSU à voir son numéro retiré.

Lors de l’appel de son nom à la tribune, l’annonceur l’a présenté sous le nom de « Shaquille ‘I Hate Charles Barkley’ O’Neal », en référence à la rivalité publique entretenue avec son partenaire d’antenne sur TNT et ESPN. Charles Barkley était absent de la cérémonie. O’Neal a réagi avec un large sourire, selon les images diffusées par LSU Athletics.

Un palmarès académique qui complète un bilan sportif exceptionnel

À 54 ans, O’Neal totalise désormais deux diplômes universitaires, quatre titres de champion NBA, un trophée de MVP des Finals obtenu à chaque sacre, et un titre de MVP de la saison régulière décroché en 2000. Il figure au cinquième rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de LSU avec 1 941 points en carrière universitaire, et au deuxième rang au classement des rebonds avec 1 217 prises.

Retraité des parquets depuis 2011, il occupe aujourd’hui une place régulière dans les studios d’analyse de TNT et ESPN, tout en gérant plusieurs entreprises. Son master en arts libéraux ne s’accompagne d’aucune annonce de reconversion académique ou professionnelle de sa part.