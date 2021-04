En 2012, Whitney Houston, l’ex-femme de Bobby Brown était décédée à l’âge de 48 ans. Elle avait été retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d’hôtel à Beverly Hilton avec de la drogue dans l’organisme. Trois ans après elle, la fille de Brown, Bobbi Kristina, avait également été retrouvée dans le coma dans la baignoire de sa maison en Géorgie. De la drogue avait également été retrouvée dans son organisme. Elle était finalement décédée après des mois de soins intensifs.

Dans le dernier épisode de la série Facebook Watch « Red Table Talk », Bobby Brown a indiqué être convaincu que son ex-femme, Houston, et leur fille, Kristina, sont décédées de la même manière parce que la même personne était responsable de leurs décès. Bobby a alors blâmé Nick Gordon, le petit ami de Kristina au moment de sa mort, d’être à l’origine de la mort de sa femme et sa fille pour leur avoir fourni les médicaments qui les ont finalement tués. La famille de Bobbi Kristina a soupçonné depuis de longues années Gordon de l’avoir tuée.

Le seul présent dans les deux cas

Bobby a souligné que Nick était la seule personne présente dans les deux cas, et sa femme et sa fille ont tous deux pris une surdose dans des baignoires. « Certainement. Il était le seul là-bas dans les deux situations, avec mon ex-femme [Whitney Houston] et avec ma fille, et elles sont toutes les deux mortes de la même manière », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est mon opinion sur qui je pense que ce jeune homme était. Être avec ma fille et être avec mon ex-femme, je pense [Nick] était davantage un fournisseur, vous savez, des cotillons, » a-t-il ajouté. Rappelons que Gordon est lui-même décédé d’une overdose d’héroïne le 1er janvier 2020.