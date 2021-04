En Côte d’Ivoire, les violences électorales ont fait de nombreux morts parmi les opposants au 3ème mandat d’Alassane Ouattara. Plusieurs mois après, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et de la plateforme CDRP a décidé de lancer une campagne de solidarité aux victimes. Lire ci-dessous son communiqué.

Communiqué du président Henri Konan Bédié

Chers Militantes, Chers Militants, Chers Compatriotes,

Je voudrais adresser à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu’au Comité d’Organisation de cette importante cérémonie, toute ma reconnaissance pour la qualité de cette installation ainsi que pour votre présence distinguée. Les mots que vous avez choisis pour célébrer ses instants que nous vivons, revêtent pour chacun d’entre nous des significations profondes et importantes au regard des moments particuliers que traversent encore notre pays. Oui, je suis ici, avec vous tous réunis pour célébrer, célébrer notre solidarité, une valeur fondatrice de notre grand parti, le PDCI RDA.

Nous sommes ici pour marquer par notre présence et par des libéralités les liens fraternels, de communauté qui nous unissent tous, qui nous unissent plus particulièrement à nos sœurs, à nos frères qui ont été violemment arrachés à notre affection, grièvement atteints dans leurs chairs ou qui ont perdu tous leurs biens à cause de leur combat pour la démocratie et pour la liberté d’expression. L’engagement pour le NON à la violation de notre constitution par un 3ieme mandant présidentiel anticonstitutionnel en octobre dernier a couté la vie à plus d’une centaine de nos frères et sœurs ou les a privés de leurs capacités physiques.Aujourd’hui encore des centaines de jeunes, de femmes, de responsables d’associations de la société civile, des responsables politiques sont emprisonnés sans jugement dans des conditions qui ne respectent pas les droits de l’homme.

Chers Compatriotes,

Nous avons le devoir de les soutenir chacune de ces familles endeuillées et d’être à leur côté,Nous avons aussi le devoir de soutenir, d’accompagner nos frères, nos sœurs blessés pour les aider à retrouver la joie de vivre. J’adresse à vous tous, à tous nos compatriotes toute ma gratitude pour votre grande mobilisation et pour l’élan de solidarité, votre soutien pendant de nombreux mois en faveur de tous ces martyrs. Cette mobilisation et votre solidarité constante ont notamment permis d’obtenir la libération d’une partie de nos compatriotes emprisonnés dont Pulchérie GBALET. J’ai la conviction que de nombreux autres vont suivre dans les prochains jours afin d’engager ce dialogue tant attendu. Je vous exhorte à continuer à manifester notre amour pour leur sacrifice pour la Nation.

Chers compatriotes,

Durant cette Semaine, je vous exhorte à faire éclater l’expression de votre solidarité pour manifester votre générosité.Pour finir, je veux m’unir avec vous dans cette prière :

Seigneur Dieu Tout Puissant, protège notre Côte d’Ivoire.

Apprends-nous à l’aimer comme on aime une mère

Par un plus grand amour, par des vertus plus hautes,

Fais que nous préparions les meilleurs lendemains

Où la paix règnera toujours sur nos chemins, toujours sur nos chemins.

Vive le PDCI RDA, Dieu bénisse la Côte d’Ivoire

AIME HENRI KONAN BEDIE PRESIDENT DU PDCI-RDA