Rudy Giulinani, ancien avocat de l’ex-président américain Donald Trump fait la une de la presse américaine après une intervention du bureau fédéral d’investigation chez lui. En effet, la justice américaine veut savoir si l’ancien maire de New York a violé la loi en cherchant des informations en Ukraine sur Hunter Biden, fils de l’actuel président des Etats-Unis, Joe Biden.

Des « appareils électroniques » confisqués

Selon les informations du média américain New York Times, la perquisition a eu lieu hier mercredi 28 avril 2021, au bureau et au domicile de Rudy Giuliani. Dans son appartement situé dans le quartier huppé de l’Upper East Side, plusieurs « appareils électroniques » ont été confisqués dont des ordinateurs et des téléphones. Par ailleurs, le fils de l’ancien édile, Andrew Giuliani, a condamné la perquisition estimant que le département de la justice a agi pour des motifs politiques. « C’est la poursuite de la polarisation du ministère de la Justice, qui doit cesser. Si cela peut arriver à l’ex-avocat du président, cela peut arriver à n’importe quel Américain, trop c’est trop » a-t-il confié à la presse.

Une enquête ouverte depuis plusieurs mois

Notons que la perquisition a également pour but de savoir si Rudy Giuliani a agi afin d’obtenir le renvoi de l’ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch. Pour rappel, ce dossier avait été ouvert depuis plusieurs mois par des procureurs fédéraux et visait les activités de lobbying de l’ancien avocat de Donald Trump sur le sol ukrainien. Selon plusieurs médias américains, dans le cadre de cette affaire, la justice avait enquêté sur la possibilité que Rudy Giuliani soit intervenu auprès de la Maison Blanche pour le compte d’hommes d’affaires et de responsables ukrainiens en 2019.