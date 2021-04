Un ancien proche collaborateur de Donald Trump est dans la tourmente. Il s’agit de Roger Stone. Selon une annonce qui a été faite par le Département américain de la Justice, ce membre du parti Républicain doit environ 2 millions de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu impayés.

A en croire les accusations portées lors du procès, en collaboration avec son épouse, il aurait reçu par le canal d’une société appelée « Drake Ventures », certains fonds. Les paiements sont adressés uniquement au mis en cause et son destinés à ses dépenses personnelles. Les paiements servent également à protéger leurs « actifs et éviter de déclarer le revenu imposable à l’IRS ».

2 millions de dollars en jeu

« Bien qu’ils aient utilisé des fonds détenus sur des comptes de Drake Ventures pour payer une partie de leurs impôts, l’utilisation de Drake Ventures par les Stones pour conserver leurs fonds leur a permis de protéger leurs revenus personnels contre les recouvrements forcés et de financer un style de vie somptueux malgré une dette de près de 2 millions de dollars impayés. impôts, intérêts et pénalités », apprend-t-on lors du procès. Rappelons que cette procédure a été déclenchée contre Roger Stone quelque mois seulement après qu’il a été gracié par Donald Trump. Il avait été condamné pour servi des contre-vérités au Congrès américain.