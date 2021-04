Plus de deux mois après son départ du pouvoir, Donald Trump est toujours convaincu d’avoir gagné la présidentielle du 03 novembre 2020. Une publication du New York Times, lui a permis d’évoquer une nouvelle fois sa supposée victoire. En effet, dans un article, le célèbre quotidien américain a parlé des remboursements accordés à des citoyens qui disaient s’être involontairement inscrits comme donateurs réguliers de la campagne de Trump en 2020. L’article ajoutait que les remboursements émis ( 64,3 millions de dollars) par la campagne de Trump et le Comité national républicain étaient plus élevés que ceux émis par la campagne de Joe Biden et des groupes démocrates (5,6 millions de dollars).

Dans un courrier électronique, le milliardaire républicain a dénoncé une « attaque unilatérale complètement trompeuse » dont le seul but est de le rabaisser. « Le New York Times a écrit ce weekend, un article d’attaque unilatérale complètement trompeur qui tentait de dénigrer notre opération de collecte de fonds record pendant la campagne de 2020 » a déclaré Donald Trump.

“Nous réussissons très bien parce que nous sommes le Parti des travailleurs américains“

Il s’est ensuite vanté de sa campagne électorale qui a selon lui, été facilement gagnée par le président qu’il était. Mais la « fraude électorale massive » qui a émaillé le scrutin a fait croire le contraire. Le milliardaire républicain soutient par ailleurs que les collectes de fonds de son équipe de campagne en collaboration avec le parti républicain ont toutes été effectuées légalement dans le but de gagner à nouveau les élections présidentielles.

« Avant nos deux campagnes, 2016 et 2020, les républicains perdaient toujours de petits dons en dollars. Maintenant nous gagnons, ou nous réussissons très bien parce que nous sommes le Parti des travailleurs américains, et nous avons battus les démocrates à leur propre jeu » a poursuivi Donald Trump. Il reproche au New York Times de garder le silence sur la façon dont les démocrates selon lui, ont truqué l’élection présidentielle de 2020, ou comment les démocrates ont payé les votes dans de nombreux centres urbains etc.