Immigration : Trump nomme 82 juges pour accélérer les expulsions

Le département américain de la Justice a assermenté cette semaine 82 nouveaux juges fédéraux de l’immigration, a annoncé jeudi le DOJ. Cette promotion — 77 juges permanents et 5 temporaires — est présentée par l’administration Trump comme la plus importante de l’histoire du département.

Un corps judiciaire reconfiguré après une purge massive

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le DOJ a licencié plus de 100 juges de l’immigration, provoquant une chute du corps judiciaire de plus de 700 à moins de 600 membres. Les nouvelles nominations doivent ramener cet effectif à un niveau proche de 700, selon des responsables du département.

L’attorney général par intérim Todd Blanche a déclaré que l’administration entend constituer un corps judiciaire « dévoué au rétablissement de l’état de droit dans le système d’immigration américain ». Sur l’ensemble de l’année fiscale 2026 — débutée en octobre 2025 —, le DOJ indique avoir recruté 153 juges permanents.

Des recrutements au profil orienté vers l’expulsion

Le profil des nouvelles recrues reflète la stratégie de l’administration. Selon l’American Immigration Lawyers Association, citée par CBS News, plus d’un tiers des juges récemment intégrés proviennent du département de la Sécurité intérieure (DHS), dont plusieurs directement issus de l’agence Immigration and Customs Enforcement (ICE). Greg Chen, directeur principal des relations gouvernementales de l’association, a accusé l’administration de vouloir faire des juges des « instruments de l’application de la loi, non des arbitres impartiaux ».

Les données disponibles vont dans ce sens : en 2026, le taux d’approbation des demandes d’asile devant les tribunaux de l’immigration est tombé en dessous de 10 %, contre une moyenne de 42 % sous l’administration Biden, selon le Immigration Policy Tracking Project.

Un arriéré judiciaire colossal

Ces nominations font face à un stock de 3,2 millions de dossiers en attente devant les tribunaux de l’immigration, d’après les données de l’organisation Mobile Pathways arrêtées au 31 décembre 2025. Le budget adopté l’an dernier par le Congrès prévoit de porter le corps des juges de l’immigration à 800 membres d’ici le 1er novembre 2028.