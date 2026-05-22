Guerre en Iran : les USA auraient utilisé près de la moitié de leurs intercepteurs THAAD pour Israël

Les États-Unis auraient consommé une part importante de leurs capacités antimissiles pour protéger Israël lors des récentes frappes iraniennes. Selon des informations publiées le 21 mai par le Washington Post, l’armée américaine aurait tiré plus de 200 intercepteurs du système THAAD ainsi qu’une centaine de missiles depuis des bâtiments déployés en Méditerranée orientale.

Ces chiffres, attribués par le quotidien américain à des évaluations internes du Pentagone, représenteraient près de la moitié du stock disponible d’intercepteurs THAAD des États-Unis. Israël aurait, de son côté, utilisé moins de 100 missiles Arrow et environ 90 intercepteurs du système David’s Sling pour faire face aux salves iraniennes et à d’autres menaces régionales venues notamment du Yémen et du Liban.

Des stocks américains sous pression

L’ampleur de l’engagement américain relance les interrogations sur la capacité de Washington à maintenir durablement un tel niveau de soutien militaire. D’après le Washington Post, environ 200 intercepteurs THAAD resteraient encore disponibles dans les arsenaux américains après cette phase de défense aérienne intensive.

Le système THAAD, développé par Lockheed Martin, est conçu pour intercepter des missiles balistiques à haute altitude. Les États-Unis disposent de plusieurs batteries réparties sur différents théâtres stratégiques, notamment en Corée du Sud, à Guam et au Moyen-Orient.

Le quotidien américain rapporte également que certaines demandes de réapprovisionnement formulées par des alliés des États-Unis dans le Golfe auraient été refusées afin de préserver les capacités américaines. Aucun commentaire officiel détaillé n’a été publié par le département de la Défense américain sur ces chiffres.

Une inquiétude déjà évoquée en mars

Les tensions autour des stocks antimissiles américains avaient déjà été évoquées quelques semaines plus tôt. En mars 2026, le Washington Post indiquait que les États-Unis consommaient leurs intercepteurs à un rythme jugé préoccupant depuis l’intensification des affrontements liés à l’Iran.

La défense antimissile constitue désormais un enjeu central pour Washington et ses alliés régionaux. Selon les informations relayées par le journal américain, certaines batteries israéliennes auraient récemment été placées en maintenance, ce qui augmenterait temporairement la dépendance d’Israël aux systèmes américains.

Un responsable cité par le Washington Post estime qu’une reprise des hostilités pourrait accentuer davantage la pression sur les capacités de défense aérienne américaines. Aucun calendrier officiel n’a été communiqué concernant un éventuel réapprovisionnement des stocks THAAD utilisés lors des dernières opérations.