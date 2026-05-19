L'OTAN abat pour la première fois un drone ukrainien dans l'espace aérien estonien

Un chasseur de la mission de patrouille aérienne baltique de l’OTAN a neutralisé ce mardi 19 mai un drone d’origine ukrainienne au-dessus du lac Vyrtsjarv, dans le sud de l’Estonie. Le ministre de la Défense estonien Hanno Pevkur a confirmé l’incident au site d’information Delfi, qualifiant la situation d’inédite pour le pays.

Le dispositif de veille aérienne letton a détecté le premier le drone en approche avant que les radars estoniens ne prennent le relais. L’alerte aérienne a été déclenchée dans six districts du pays, dont Tartu et Viljandi. Selon Pevkur, l’engin serait un drone kamikaze longue portée visant des cibles situées sur le territoire russe. Les forces de sécurité et la police militaire ont été déployées pour localiser les débris, dont une partie pourrait se trouver sur la berge plutôt que dans le lac.

Kyïv reconnaît les faits et présente ses excuses

Peu après l’annonce estonienne, le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumérov a reconnu la paternité du drone et présenté ses excuses à Tallinn. Pevkur a précisé avoir contacté directement son homologue ukrainien, rappelant que « seuls les alliés de l’OTAN disposent d’une autorisation d’utilisation de l’espace aérien estonien, et l’Ukraine n’a pas sollicité une telle permission ».

Plusieurs violations de l’espace aérien baltique depuis mars

Depuis mars 2026, des drones militaires ukrainiens ont pénétré à plusieurs reprises dans l’espace aérien de membres de l’Alliance — Finlande, Lettonie, Lituanie et Estonie. En Lettonie, où plusieurs incursions avaient été recensées, le gouvernement a présenté sa démission la semaine dernière, invoquant sa gestion défaillante de ces violations. L’Alliance atlantique n’avait pas encore répondu aux demandes de commentaire au moment de la publication.

L’enquête militaire et policière est en cours pour déterminer la trajectoire exacte du drone et établir si d’autres appareils similaires auraient pu transiter par la région le même jour. Les conclusions sont attendues dans les prochains jours.