Le gouvernement du Bénin a lancé depuis quelques semaines, la vaccination contre le coronavirus. Dans le monde, les médias indiquent que l’injection du vaccin engendre parfois des effets secondaires. A la faveur de la vaccination du chef de l’Etat, Patrice Talon, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a rassuré les béninois que des dispositions sont prises pour garantir une prise en charge des personnes en cas d’effets secondaires du vaccin Covid-19.

A l’occasion de la vaccination du Président de la République, le ministre de la santé a insisté sur l’effet secondaire que donne tout produit médicamenteux. « Tous les médicaments même le plus simple, notre paracétamol n’est pas sans risques, sans effets secondaires. Tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont les effets qui sont en fait prévisibles », a indiqué Benjamin Hounkpatin.

La campagne de vaccination Covid-19 a démarré au Bénin, le 1er avril dernier et a pour potentielle cible, les personnes âgées de plus de 60 ans le personnel de santé, les personnes qui vivent avec des comorbidités comme le diabète, asthme, hypertension artérielle, la drépanocytose, et l’obésité. « Les dispositions sont prises pour qu’en cas d’incidents ou d’événements indésirables qu’on puisse les prendre totalement en charge », a rassuré le ministre de la santé.