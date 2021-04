Francis Ngannou, le nouveau champion de MMA dans la catégorie poids lourd est annoncé dans le film « Fast and Furious 9 ». Le camerounais surnommé « The Predactor » apparaît dans la seconde bande d’annonce officielle du film, sortie il y a peu. On ne le voit que très brièvement lors d’une phase de combat avec Sung Kang, l’acteur coréen qui fait son retour dans la franchise.

Il faudra attendre de voir le film pour savoir si Francis Ngannou apparaîtra dans d’autres scènes. Mais ce qu’on peut déjà dire c’est qu’il est dans le camp des méchants dont le chef semble être la star du catch John Cena (Jakob) qui incarne le rôle du frère de Dominic Toretto (Vin Diesel). Dans cet acte 9 de “Fast and Furious” , on replongera dans l’enfance de Dominic Toretto d’où l’appel à son fils Vincent Sinclair qui fera ses débuts au cinéma.

Le deuxième après Djimon Hounsou

Rappelons qu’il y avait déjà parmi les personnages de la franchise, un certain Dwayne Johnson, l’ancien catcheur. Fast and Furious 9 sera sans aucun doute, une explosion de testostérone. Francis Ngannou est le deuxième africain à jouer dans ce film américain après Djimon Hounsou, l’acteur d’origine béninoise qui est apparu dans le septième volet de la saga. Le huitième est sorti en 2017.