Emmanuel Imorou est né en France. Il n’est venu au Bénin qu’en 2010 quand le pays s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations en Angola . Dans une interview qu’il accordait au site Le Berry Républicain, le footballeur a expliqué pourquoi il avait choisi le Bénin plutôt que la France. Déjà pour le défenseur béninois la France était inenvisageable parce qu’il reconnaît en toute modestie qu’il n’avait pas le niveau pour jouer chez les Bleus. Donc quand le Bénin a pris contact avec lui, il a vu une “bonne opportunité sportive”.

“Je ne vais pas faire le menteur et dire : “c’est le choix du cœur”

“Le Bénin s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique en 2010. Le sélectionneur est venu me voir plusieurs fois. C’est à ce moment-là que j’ai sauté le pas. C’était une très bonne opportunité sportive de jouer la Coupe d’Afrique. Et l’Equipe de France, je ne l’envisageais même pas. Je ne vais pas faire le menteur et dire : “c’est le choix du cœur”. Ce n’est pas la réalité, mais ça a été une opportunité sportive qui, a force, quand je chante l’hymne (nationale du Bénin)” a déclaré Emmanuel Imorou. Depuis son entrée dans la sélection béninoise, le défenseur d’Evian Thonon Gaillard a participé à une seconde Coupe d’Afrique des Nations en 2019. C’est la Can la plus aboutie pour le Bénin qui a atteint les quarts de finale de la compétition. Les écureuils pourraient même enchaîner en juin prochain une deuxième Can consécutive s’ils triomphaient des Sierra léonais. Emmanuel Imorou qui se sent désormais béninois, veut y mener des projets.

“J’ai lancé une campagne de crownfunding“

“Déjà à court terme, j’ai un projet avec le dirigeant d’un club que j’ai rencontré dans le cadre d’une sélection. Les jeunes s’entraînent sur des terrains vagues. Dans un premier temps, on aimerait pouvoir leur fournir des buts, des bancs de touche, éventuellement des vestiaires. J’ai lancé une campagne de crownfunding pour pouvoir récolter des fonds” a déclaré le défenseur béninois. Dans ce cadre, Emmanuel Imorou préside une association basée à Caen qui crée des maillots et des tee-shirts. Celui qui les achète participe au projet, explique-t-il. Des joueurs lui donneront aussi des maillots à gagner en participant à l’opération.

“Si tu as besoin du soutien d’une basketteuse, je suis disponible”

Le quart de finaliste de la Can 2019, a aussi en projet de créer une académie dans la partie septentrionale du pays. “C’est un projet sur du plus long terme que je pourrais avoir en tête, pour lequel il me faut du temps. Il faut être sur place. Pour le coup, ça, j’aimerais le faire plutôt au Nord du pays, Mais pour le moment ce n’est qu’au stade de projet. Je n’ai rien lancé” précise-t-il. Isabelle Yacoubou qui était interviewée en même temps que lui, est prête à l’accompagner. “Si tu as besoin du soutien d’une basketteuse, je suis disponible” lui a-t-elle dit.