Le journaliste français Thomas Legrand n’aura pas fait de cadeaux au général de l’armée de l’air Antoine Martinez. Sur le plateau du média français BFMTV, il a reproché à l’officier français de n’avoir pas respecté son devoir de réserve en participant à la signature d’une tribune qui a été rendue publique dans « Valeurs actuelles ». Plusieurs militaires dont 20 généraux de l’armée française ont co-signé la tribune intitulée : « Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants ».

Le texte qui est soutenu par la présidente du Rassemblement National est vivement critiqué par le journaliste qui intervient à la rédaction de France Inter et collabore régulièrement à Slate.fr, Lui et Paris Match. Pour l’homme des médias, il n’est pas possible pour lui de discuter du sujet débattu dans le texte avec un « militaire d’active ».

“Un militaire, ça répond aux ordres du pouvoir civil

« Les généraux qui signent cette tribune, ils signent tous en tant que généraux, militaires d’actives », fait-il remarquer dans un premier temps avant d’ajouter : « un militaire ça ne répond de rien! Un militaire, ça répond aux ordres du pouvoir civil! ». L’éditorialiste français a notamment insisté sur le fait que le rôle du général ne soit pas de décider à la place du pouvoir civil. « Et si un jour le pouvoir civil vous demande d’intervenir, vous interviendrez. Vous êtes comme un canon ou un fusil. Vous êtes un outil! », a-t-il insisté. « Les généraux, ça se tait et ça obéit. C’est ça la démocratie… », a-t-il poursuivi.