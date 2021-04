Actuellement en visite du côté de Montpellier, dans l’Hérault, le président de la République française, Emmanuel Macron, a vécu un séjour mouvementé. En effet, ce dernier a été hué à l’occasion d’une visite dans un commissariat. Une arrivée compliquée pour le chef de l’État, qui tente de renouer le dialogue avec les forces de l’ordre.

En effet, alors qu’il arrivait à l’hôtel de police, ce dernier a été accueilli par des manifestants et leurs pancartes «Police floutée, justice aveugle». Sur place, la situation a toutefois été plus détendue. Emmanuel Macron et son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin ont profité de l’occasion afin d’évoquer le travail des forces de l’ordre, à qui il a tenu à adresser un immense merci.

Emmanuel Macron hué au cours de sa visite à Montpellier

En ville, la situation, elle, était toutefois bien différente. En effet, un individu s’est fait tirer dessus, dans le quartier des Beaux-Arts. Touché au dos et à la poitrine, ce dernier se trouverait entre la vie et la mort. Sur place, une arme a été retrouvée, mais le tireur lui, a réussi à prendre la fuite. Une enquête est en cours.

Le gouvernement défend son bilan

Pour autant, cet événement démontre bien à quel point la situation est tendue en France. Le gouvernement, lui, tente de préserver et défendre son bilan en matière de sécurité même si ce dernier est vivement critiqué. L’occasion pour le chef de l’État de faire acte de présence et de rappeler qu’il veille au grain.