En 2017, c’est en tant que présidente du Rassemblement National qu’elle s’était présentée aux élections présidentielles, même si elle s’est mise « en congé » de la présidence de la formation politique entre les deux tours. En 2022, ce ne sera pas pareil. La cheffe du parti d’extrême droite ne sera pas uniquement la candidate du RN mais de tous les français « qui veulent mener le combat national ». Elle sera donc certainement investie comme candidate à la présidentielle de son parti, lors du 17 ème congrès de celui-ci début juillet à Perpignan. Ensuite, la fille de Jean Marie Le Pen quittera la présidence du RN.

Elle l’a confirmé dans une interview accordée à « l’incorrect », un mensuel jugé proche de l’extrême droite. Je ne partirai pas avant le congrès, non, « car c’est un congrès qui va légitimer le candidat à la présidentielle, et il me faut donc d’abord être réélue, mais ensuite oui, car il est nécessaire que je ne sois pas seulement la candidate du RN » a-t-elle déclaré. Cette décision de Marine Le Pen ne surprend pas car elle l’évoquait en février dernier.

Son départ devrait intervenir « probablement après l’été »

En effet, la quinquagénaire disait réfléchir à quitter la présidence du RN pour se présenter à la présidentielle de l’année prochaine comme la « candidate de tous les Français » , tout « en étant évidemment soutenue » par son parti. Son départ devrait intervenir « probablement après l’été » selon Jordan Bardella, la deuxième personnalité du parti qui est pressentie pour la remplacer.

Marine Le Pen reste très optimiste sur ses chances de victoire à la présidentielle de 2022. « Avec une possibilité de victoire qui n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, je me dois d’être la candidate de tous ceux qui veulent mener le combat national » déclarait-elle.