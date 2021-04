Pour Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, les Français devraient désormais désobéir aux mesures annoncées par le gouvernement, alors que la barre des 100.000 décès sera franchie aujourd’hui même. Une sortie effectuée lors de l’émission « Le brunch de l’Info », diffusée le 13 avril dernier, sur LCI.

Selon lui, la désobéissance civile est la seule solution pour sortir de ce terrible carcan. En cause, les effets observés des mesures sur la crise sanitaire. Selon lui, rien n’a vraiment été mis en place depuis un an, pour favoriser le retour à la vie normale. À ses yeux, prévention et soins précoces semblent d’ailleurs être les seules façons de véritablement s’en sortir.

Un maire appel à la désobéissance civile

Pour justifier son appel, ce dernier a mis en avant l’article II de la déclaration des droits de l’Homme. Cet article stipule qu’en cas d’oppression disproportionnée, il y a « nécessité et devoir ». En plus de cela, l’élu cite le rapport de la Cour des comptes, qui démontre un manque clair de préparation au plus haut sommet de l’État face à une épidémie.

100.000 mots en France

En résulte une situation compliquée. La France est actuellement en période de troisième couvre-feu et la barre des 100.000 morts liés à la pandémie sera franchie dès aujourd’hui. Du côté vaccination, 11.6 millions de Français ont été vaccinés à ce jour. Une accélération assez légère, qui laisse craindre un rallongement du confinement chez certaines personnes.