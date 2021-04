Mercredi, une fusillade en Caroline du Sud a fait cinq morts, dont deux enfants. Les autorités estiment que l’ancien joueur de la NFL, Phillip Adams serait responsable du massacre. Une source informée de l’enquête a déclaré à l’Associated Press que l’ancien footballeur de 33 ans s’était suicidé aux premières heures de jeudi avec une arme de calibre 45 après s’être rendu au domicile d’un éminent médecin, Robert Lesslie âgé de 70 ans.

Lesslie, ainsi que sa femme, Barbara Lesslie, 69 ans, et leurs deux petits-enfants ont été tous retrouvés morts par la police avec des blessures par balle, a déclaré jeudi le bureau du shérif du comté de York. Les autorités ont ajouté que James Lewis, 39 ans, qui, selon la police, travaillait à la maison du médecin, serait également mort des suites de blessures par balle. Une sixième personne avait écopé de blessures graves et est aux soins.

Nous avons trouvé la personne

La source, qui s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a indiqué que les parents d’Adams vivaient près du domicile du médecin à Rock Hill, situé près de la frontière de la Caroline du Nord, à environ 40 km au sud-ouest de Charlotte. Adams, qui a joué au football universitaire dans l’État de Caroline du Sud avant de passer du temps dans plusieurs équipes de la NFL, a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière, notamment des commotions cérébrales et une cheville cassée, a rapporté l’Associated Press.

Le rapport de l’AP intervient alors que la police n’a encore publié aucune information d’identification sur le suspect. La police a affirmé jeudi matin qu’ils avaient appréhendé un tireur présumé et l’avaient trouvé dans une maison voisine après avoir fouillé la zone pendant des heures à l’aide d’hélicoptères et de drones. « Nous avons trouvé la personne que nous croyons responsable et nous sommes avec lui en ce moment et c’est tout ce que je peux dire sur le suspect » a déclaré jeudi matin Trent Faris, un porte-parole du bureau du shérif.