Bien que le président turc eût mis en garde son homologue américain sur l’impact de la reconnaissance du génocide arménien sur les relations bilatérales, Joe Bien l’a fait samedi, en tant que premier président dans le monde. Régissant lundi à cette reconnaissance,Recep Tayyip Erdogan a indiqué être ‘’déçu’’ de Joe Biden. Il a mis en garde contre son « impact destructeur » sur les relations diplomatiques déjà tendues entre les deux pays. Pour Erdogan, c’est une question qui relève plutôt de l’ordre des historiens et non des politiciens. « Répondre à ces questions relève des historiens et non des politiciens », a déclaré le président turc à la presse.

« Le président américain a fait des remarques sans fondement, injustes et fausses sur les tristes événements qui ont eu lieu dans notre géographie il y a plus d’un siècle », a déclaré Erdogan après une réunion de son cabinet, et a réitéré un appel aux historiens turcs et arméniens pour qu’ils forment une commission pour enquêter sur les événements. « J’espère que le président américain reviendra de cette mauvaise étape dès que possible » a-t-il ajouté.

Prendre les mesures qu’il faut

D’après Erdogan, ils devraient mettre de côté leurs désaccords et regarder quelles mesures ils peuvent prendre dès maintenant, « sinon nous n’aurons pas d’autres choix que de faire ce qui est requis par le niveau auquel nos liens sont tombés le 24 avril ». Il a, à la même occasion critiqué les États-Unis pour n’avoir pas réussi à trouver une solution au conflit vieux de plusieurs décennies entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans le Haut-Karabakh, où les États-Unis, la Russie et la France étaient des médiateurs. Il a déclaré que Washington était resté fidèle au déroulement des massacres.

Une déclaration sans fondement juridique

« Si vous parlez de génocide, alors vous devez vous regarder dans le miroir et faire une évaluation. Les Amérindiens, je n’ai même pas besoin de les mentionner, ce qui s’est passé est clair », a-t-il dit, en référence au traitement des Amérindiens par les colons européens. « Tant que toutes ces vérités sont là-bas, vous ne pouvez pas faire porter l’accusation de génocide sur le peuple turc, » a-t-il ajouté.

Le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur américain à Ankara pour protester contre la déclaration de Biden. Le vice-ministre des Affaires étrangères Sedat Onal a rencontré samedi soir David Satterfield pour exprimer la ferme condamnation d’Ankara. « La déclaration n’a pas de fondement juridique en termes de droit international et a blessé le peuple turc, ouvrant une blessure difficile à réparer dans nos relations », a déclaré le ministère.