Cela fait plusieurs jours que le monde entier a les yeux rivés sur le procès de Derek Chauvin, le policier blanc impliqué dans la mort de l’Afro américain George Floyd. Ce dernier avait été plaqué au sol, puis avait sur son coup le genou du policier durant plus de neuf minutes. Par ailleurs, Derek Chauvin n’a pas tenu compte des supplications de George Floyd, qui disait qu’il ne pouvait plus respirer.

Son acte « correspond à un usage de la force »

Ce vendredi 2 avril 2021, lors de la cinquième journée de ce procès historique, une personne est venue pencher la balance en faveur des plaignants. Il s’agit en effet, de Richard Zimmerman, homme le plus expérimenté de la police de Minneapolis, auquel appartient Derek Chauvin. Avec plus d’une trentaine d’années de service à son actif, il a enfoncé de par ses propos le mis en cause. Dans un échange ferme, il a affaibli la défense de Derek Chauvin. « Avez-vous au cours de vos années au sein de la police de Minneapolis été entraîné à mettre votre genou sur le cou de quelqu’un menotté à plat ventre ? » a-t-il demandé. La réponse de la défense a été sans appel : « Non ». Par ailleurs, Derek Chauvin a reconnu que son acte qui a coûté la vie à George Floyd, « correspond à un usage de la force ».

Richard Zimmerman n’a également pas manqué de critiquer l’action du policier. Pour lui, il n’était pas du tout nécessaire de procéder à une mise à plat ventre avec un genou durant un aussi long moment. A l’en croire, l’attitude des agents semble bizarre. Selon lui, ils ne devaient pas se sentir menacés puisque George Floyd était déjà menotté.