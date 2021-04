Le gouvernement de Nana Akufo-Addo, dans le cadre de son programme de développement industriel du Ghana, a identifié l’assemblage de véhicules et la fabrication de composants automobiles comme une industrie stratégique pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. De fait une politique de développement automobile du Ghana (GADP) a été mise sur pied. Avec pour objectif principal, de « faire du Ghana un centre industriel pleinement intégré et compétitif pour l’industrie automobile dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest ».

Ce jeudi, sur son compte officiel twitter, Alan John Kyerematen, Ministre du commerce et de l’industrie de la République du Ghana, annonçait la signature d’accords de partenariat avec les constructeurs coréens, Hyundai et Kia.

Des milliers d’emplois en perspective

Le but recherché par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo avec la politique de développement automobile du Ghana est de fournir le cadre nécessaire pour établir une capacité d’assemblage et de fabrication au Ghana. Avec in fine, un apport notable en devises et surtout en opportunité d’emplois à des milliers de jeunes ghanéens. Ce jeudi dans son annonce twitter, Alan John Kyerematen, Ministre du commerce et de l’industrie, n’a pas hésité à faire mention de « 3 600 emplois d’assemblage et 6600 emplois de pièces de fabrication ».

Selon le ministère de l’Industrie, la couverture initiale des véhicules à assembler comprend :les voitures particulières neuves, les SUV et les véhicules utilitaires légers ; dont les camionnettes, les minibus et les fourgonnettes.

Déjà, en plus du constructeur national ghanéen Katanka ; les constructeurs, allemand Volkswagen et chinois Sinotruck, avaient ouverts des usines d’assemblages dans le pays. Y sont également présents, les japonais Toyota-Suzuki, et Nissan. Ainsi donc, viendront s’ajouter à eux, le géant sud-coréen de l’automobile, Hyundai Motor et sa ‘’sœur’’ de la même société mère, Kia Motors. Les deux derniers constructeurs arrivés devant, avait précisé le ministre, « établir des usines de montage au Ghana d’ici la fin de 2022 ».