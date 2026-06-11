Mondial 2026 : 500 supporters ivoiriens privés de visa pour les USA

Les 500 supporters ivoiriens organisés par le Comité national des supporters des Éléphants (CNSE) ne se rendront pas aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026, prévue en Amérique du Nord. L’annonce a été faite ce jeudi par le président du CNSE, Julien Kouadio Adonis, alors que seule une poignée de représentants officiels a obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire américain.

Le responsable du CNSE affirme que les démarches engagées pour le déplacement du groupe n’ont pas abouti. Le dispositif habituellement mis en place par l’organisation, qui permettait l’envoi de supporters lors des précédentes participations de la Côte d’Ivoire aux grandes compétitions internationales, n’a pas été validé dans son intégralité cette fois-ci.

Un déplacement collectif annulé faute d’autorisations

Selon les explications fournies par le président du CNSE, le projet initial prévoyait l’envoi d’un groupe structuré de supporters chargés d’encadrer la présence ivoirienne dans les tribunes. Ce type d’organisation avait déjà été utilisé lors des Coupes du monde et CAN précédentes.

Julien Kouadio Adonis indique que la décision de non-délivrance des visas a rendu impossible la mise en place du déplacement collectif. « Les supporters ont renoncé au voyage parce que l’État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays dont la Côte d’Ivoire, sur son sol », a-t-il déclaré, évoquant des échanges avec les autorités américaines. Dans les faits, seuls quelques officiels du comité ont été autorisés à effectuer le voyage, sans que le contingent de supporters prévu ne puisse être constitué.

Une absence qui prive les tribunes ivoiriennes de leur animation

L’organisation des supporters joue un rôle structurant dans la mobilisation autour de l’équipe nationale. Le CNSE coordonne habituellement les chants, les déplacements et la représentation culturelle dans les stades lors des compétitions internationales.

La présence de groupes organisés permet aussi de maintenir une animation régulière dans les tribunes, un élément souvent recherché par les fédérations nationales pour soutenir les joueurs durant les matchs. Sans encadrement venu du pays, la Côte d’Ivoire devra compter uniquement sur les supporters déjà présents sur place ou issus de la diaspora.

Pour les joueurs, l’absence d’un soutien organisé peut modifier l’environnement des rencontres, notamment dans les moments de forte pression. Les équipes techniques accordent généralement une importance particulière à la mobilisation des supporters dans les phases finales des compétitions internationales.

Un précédent inédit pour la sélection ivoirienne

Selon le CNSE, il s’agit de la première participation de la Côte d’Ivoire à une Coupe du monde sans déplacement officiel de supporters depuis le pays. L’organisation évoque un changement brutal par rapport aux éditions précédentes, où plusieurs dizaines de supporters avaient systématiquement accompagné la sélection. La Coupe du monde 2026 doit se dérouler aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donald Trump, avec sa politique migratoire très stricte va empêcher de nombreux supporters de venir soutenir leur sélection.