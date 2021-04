En 2020, Téhéran avait exécuté un espion Iranien qui a été condamné pour avoir opéré au profit des services de renseignement américains et israéliens. Citant un responsable du ministère iranien des Renseignements, le site du Club des jeunes journalistes israéliens, a rapporté l’arrestation d’un “espion israélien” sans donner toutefois, des précisions sur la nationalité de l’individu.

« Un espion israélien a été arrêté dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental (…) d’autres espions qui étaient en contact avec les services de renseignement de plusieurs pays ont également été arrêtés », a écrit le site d’information. Contrairement aux USA qui reconnaissent et soutiennent Israël, la République islamique de l’Iran a refusé de reconnaître Israël et l’a plutôt accusé d’être à l’origine d’actes de sabotage et de meurtre de scientifiques engagés dans son programme nucléaire.

Une guerre de longue date

En 2019 par ailleurs, un ministre israélien a été condamné à Jérusalem à onze ans de prison après qu’il ait plaidé coupable d’espionnage au profit de l’Iran. L’arrestation de Gonen Segev qui avait eu lieu en Afrique un mois avant sa condamnation avait mis un visage sur les agissements secrets imputés par Israël à l’Iran. Ancien ministre israélien de l’Energie et des Infrastructures, Gonen Segev était accusé d’avoir fourni à l‘Iran, entre 2012 et juin 2018, des informations sur des sites sensibles, des responsables et le secteur énergétique israéliens. Depuis de longues années, l’Iran et l’Israël, deux pays ennemis, se livrent des guerres de l’ombre.