Valentin Djenontin, l’ancien ministre béninois de la Justice a profité d’une intervention qu’il a faite sur « Africa Radio » ce vendredi 9 avril pour se prononcer une fois encore sur la situation socio-politique qui prévaut au Bénin. Il estime également que l’arrestation de son fils a pour objectif de l’amener à se rendre à la Justice béninoise. « Ceux qui pensent qu’en prenant en otage mon fils Elie au Bénin je vais me rendre et abandonner le combat se trompent. Je n’entends pas me rendre. », a déclaré l’ancien garde des sceaux béninois.

“Nous irons jusqu’au bout…”

« Mon fils vit en France. Il est allé en congé au Bénin et en a profité pour discuter avec quelques militants. C’est tout. On le kidnappe et l’accuse de vandalisme et de terrorisme. C’est un combat de conviction et d’amour pour le Bénin que nous faisons. Nous irons jusqu’au bout… », a réaffirmé l’ancien ministre de Boni Yayi en exil depuis quelques années suite à des accusations de « vol de documents ».

Le Bénin lui manque

Valentin Djenontin a également profité de l’occasion pour indiquer qu’il n’a aucune intention de se rendre à la justice si c’est l’objectif que poursuivent ceux qui ont arrêté son fils. « Je n’entends pas me rendre », a-t-il insisté lors de cette entrevue qu’il a accordée à « Africa Radio ». L’ancien ministre de Boni Yayi a tout de même fait remarquer que son pays lui manque énormément.