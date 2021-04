Aux USA, le racisme est un phénomène régulièrement remis sur la table. Le pays qui est en proie aux violences policières est souvent indexé lorsqu’on parle du racisme envers les minorités. Alors que l’issue du procès de George Floyd (un afro-américain qui est malheureusement mort au cours de son interpellation par la police) n’est pas encore connue, l’actuel Président américain Joe Biden a donné de la voix sur la question du racisme.

Au cours d’une intervention diffusée ce vendredi, le successeur de Donald Trump a estimé que son peuple n’est pas raciste. “Non, je ne pense pas que le peuple américain soit raciste“, a rétorqué le Président Biden à la question du journaliste de savoir si les américains étaient racistes. Pour lui, «après 400 ans, les Afro-Américains ont été laissés dans une position où ils sont si loin derrière (…)».

Le Président Biden poursuit en affirmant que certains événements passés auraient un coup à payer et que les américains devraient y faire face. “Je ne pense pas que l’Amérique soit raciste, mais je pense que le surplomb de tous les Jim Crow(personnage d’un théâtre qui est une représentation raciste ndlr) et avant cela, l’esclavage, avait un coût et nous devons y faire face.” Serait-ce une manière de reconnaître implicitement que certains événements auraient pu conduire à la situation actuelle et aux dénonciations? En tout cas, la question du racisme dans le pays de l’oncle Sam est toujours d’actualité.