En plein divorce d’avec Kim Kardashian, Kanye West n’en fait pas moins l’actualité sur le plan économique. La presse américaine s’est fait l’echo de la prochaine vente aux enchères des chaussures de Kanye West. Cette vente sera gérée par la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby’s. D’après les premières estimations, le premier modèle de la marque Yeezy appartenant à Kanye West pourrait bien dépasser le million de dollars, une première!

La paire avait été portée par Kanye West en 2008 lors de la cérémonie des Grammys. Selon Sotheby’s, il s’agit ni plus ni moins de “l’une des baskets les plus prisées et les plus recherchées au monde“. “La paire a redéfini ce que pourrait être une chaussure signature. Créée exclusivement pour Kanye, la Air Yeezy avait une silhouette entièrement nouvelle – conçue pour un artiste plutôt qu’un athlète – et a ouvert la voie à de nombreuses collaborations d’artistes d’aujourd’hui. L’une des baskets les plus prisées et les plus recherchées qui soient, la paire est proposée via une vente privée de Ryan Chang, célèbre collectionneur de baskets et conservateur et sera exposée au public du 16 au 21 avril à Hong Kong au Hong Kong Convention and Exhibition Centre.” a laissé savoir la maison d’enchère.