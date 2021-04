Dans l’industrie musicale américaine, le clash au-delà d’une tradition entre rappeurs existe bel et bien dans d’autres courants musicaux comme le RNB et la POP. Et à ce niveau, il ne s’agit pas que d’une guerre d’égo ou de mots, mais bien souvent d’une bataille de positionnement et de leadership. C’est le cas de Beyoncé et Keri Hilson, une chanteuse de RNB qui avait pignon sur rue il y a de celà quelques années.

“Ta vision est trouble si tu penses que tu es mieux, tu peux danser… Elle doit aller avoir des bébés, elle a besoin de s’asseoir…” disait Keri Hilson dans un de ses morceaux en faisant référence à des paroles de Beyoncé. Des coulisses de leur clash, beaucoups d’analystes ont affirmé que la carrière de Keri Hilson, bien moins en vue que Beyoncé avait été influencée négativement par leur dispute. La principale concernée s’en prenait souvent à Beyoncé sur ce point sans que Beyoncé ne réponde directement à cela.

Mais il semblerait que tout cela fasse partie du passé. D’après Keri Hilson, les deux femmes se sont rencontrées et la réconciliation semble au rendez-vous. «Elle s’est en fait présentée. C’était un moment de grâce… J’ai apprécié. J’ai l’impression qu’elle a compris ce qui s’est passé, ce qui s’est passé et il y a eu un peu de guérison à ce moment où nous nous sommes rencontrés. Je la considère comme une âme très intuitive, tout comme moi. » Quant à une éventuelle collaboration : «Oui, ce serait une expérience très amusante de le faire si elle était ouverte. J’ai l’impression qu’elle a compris de quoi il s’agissait. Elle est incroyable. J’ai toujours ressenti cela. C’est la vérité, mais personne ne le croira.». En voilà qui calmera les fans de chacune des deux artistes.