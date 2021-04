Mi-février, la première monnaie électronique Bitcoin avait vu sa valeur augmenter en dépassant la barre de 50.000 dollars. La semaine dernière la monnaie a encore franchi un nouveau record historique à plus de 64.000 dollars. Il a franchi 64 800 $ pendant une brève période. Cependant, au cours des 10 derniers jours, le prix du Bitcoin a chuté de ces hauteurs à moins de 50000 dollars. La monnaie a fondu de presque 25%. Il était tombé à 48.800 dollars jeudi soir. A la mi-journée de vendredi, le bitcoin chutait de 4% à 49.565 dollars.

Cette chute pourrait s’expliquer d’après certains analystes par deux raisons. La première est que les Américains en tirent plus de bénéfices. En effet, la semaine du 12 avril, les entreprises américaines ont commencé à publier leurs chiffres pour le premier trimestre 2021. De grands noms comme Netflix Inc, Intel Corporation, AT&T Inc et une foule d’autres entreprises ont tous rapporté d’excellents chiffres qui ont poussé les investisseurs à transférer de l’argent de la cryptomonnaie vers les marchés boursiers. On se souvient que la course au Bitcoin d’avril 2020 à mars 2021 a été menée par de personnes très riches et de grandes institutions financières achetant du Bitcoin en vrac.

Une augmentation des impôts

La deuxième raison serait l’augmentation des impôts. En effet, le président américain Joe Biden a annoncé jeudi une proposition visant à augmenter l’impôt à long terme sur les plus-values ​​de 23% à environ 43%. De nombreux investisseurs qui détiennent des crypto-monnaies chercheront à vendre et Bitcoin est l’un des premiers à être déchargé. Une enquête récente de Bank of America Corp a indiqué que 75% des 220 gestionnaires de fonds à travers le monde pensent que Bitcoin est dans une bulle.