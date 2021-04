Depuis le début de l’année, de nombreux centres d’études spécialisés dans les assurances, la santé et la consommation s’interrogent sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur le prix des mutuelles. En effet, plusieurs études, dont celle de l’UFC Que Choisir, révèlent une augmentation moyenne de 4,3 % des contrats d’assurance complémentaire de santé. De nombreux consommateurs n’hésitent plus à utiliser les comparateurs en ligne pour trouver une mutuelle moins chère, mais est-ce une bonne solution ?

Une mutuelle est-elle toujours nécessaire malgré le panier 100 % santé ?

La réforme de la Sécurité sociale du panier 100 % santé est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Désormais, certaines prestations éligibles à cette réforme sont intégralement remboursées. C’est le cas de certaines couronnes, de certains frais d’optique ou encore de certaines audioprothèses. Pour bénéficier d’un remboursement intégral, il faut que les soins ou les équipements répondent à un certain nombre de critères définis par la loi. La mutuelle est toujours nécessaire pour bénéficier d’un remboursement du ticket modérateur ou du reste à charge de nombreux soins et équipements médicaux qui ne rentrent pas dans le cadre du panier 100 % santé. C’est le cas des dépassements d’honoraires, des séances de médecines douces (sophrologie, acupuncture, ostéopathie…) ou encore des soins dont la base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) est très faible. L’avantage des comparateurs en ligne comme lecomparateurassurance.com c’est qu’il offre la possibilité d’effectuer une recherche des meilleures mutuelles en fonction des différents postes de soins pour trouver le contrat qui offre le meilleur remboursement des frais d’optique, dentaires ou encore d’audioprothèses.

La mutuelle la moins chère n’est pas forcément la meilleure

Effectivement, quand on cherche une bonne mutuelle, le prix ne doit pas être le seul critère à prendre en compte. En effet, il faut prendre en compte d’autres paramètres pour trouver le meilleur rapport entre le tarif et le niveau de remboursement. De plus en plus de consommateurs font appel à des services de courtage pour trouver la complémentaire qui rembourse le mieux, au meilleur tarif, et en fonction de leurs besoins. Selon l’âge, la situation familiale, l’état de santé de la personne, les contrats proposés n’offriront pas forcément le même niveau de garantie. Le lieu de résidence est aussi un élément déterminant dans la fixation du prix de la complémentaire de santé. Ainsi, de nombreuses études menées sur l’année 2020 montrent que Paris et l’île de France, les Hauts-de-France ou encore la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les zones où les tarifs des mutuelles sont les plus élevés. Il est fort probable que les zones les plus touchées par l’épidémie de Covid-19 soient impactées par la hausse des prix.

La mise en place de la mutuelle solidaire

La hausse des prix risque d’impacter les plus faibles revenus et le risque de voir le nombre de personnes qui se privent de mutuelles augmenter. Or la mise en place de la Complémentaire de Santé Solidaire par l’État permet aux personnes les plus modestes d’avoir accès à une mutuelle qui garantit le panier 100 % santé gratuitement ou moyennant une modeste participation. Pour en bénéficier, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus dont le plafond vient tout juste d’être réévalué.